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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

08 Ocak 2014 08:57

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kara Harp Okulunu ziyaret edecek, CHP Milletvekili Deniz Baykal'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Bahreyn ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.

3- Başbakan Erdoğan Japonya'da

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 4A uydusunun yapıldığı merkezi ziyaret edecek, uydu teslim törenine katılacak. Erdoğan, Japonya İmparatoru Akihito tarafından kabul edilecek.

4- Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin "göstericileri öldürmek" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görülecek.

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 Kasım ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıklayacak.

6- Türkiye Futbol Direktörü ve A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de görev yapan teknik direktörlerle Antalya Titanic Deluxe Hotel Belekte bir araya gelecek.

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