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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

31 Aralık 2013 09:42

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde Seçim İşleri Üst Kurulu Toplantısı'na katılacak.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Vakıflar dergisinin 75. yılı kutlama törenine katılacak.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na katılacak.

5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

6- Mısır'da, Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) "terör örgütü" ilan edilmesine ilişkin gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

7- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak, "Sosyal Koruma İstatistikleri, 2008-2012" haber bültenini yayımlayacak.

8- Milli Piyango İdaresi, 2014 Yılbaşı Özel Çekilişi'ni Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirecek.

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