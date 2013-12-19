Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Gül, yeni yıl dolayısıyla yasama, yürütme ve yargı organları başkanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek de yemeğe katılacak.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül'ün yeni yıl dolayısıyla yasama, yürütme ve yargı organları başkanlarına vereceği öğle yemeğine katılacak.

2- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Pakistan'da 16. D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadirli Belediyesince düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katılacak, Osmaniye Belediyesini ziyaret edecek.

4- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

5- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

6- Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko, AA Finans Masası'na konuk olacak.

7- Ankara'da eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde şehit olan Pilot Üsteğmen Emre Acar'ın cenazesi, Söke Koca Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Söke Şehitliği'nde toprağa verilecek.

8- Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sivasspor-Nazilli Belediyespor, Kayseri Erciyesspor-Akhisar Belediyespor ve Bursaspor-İnegölspor karşılaşmaları yapılacak.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Real Madrid ve Nanterre-Fenerbahçe Ülker, karşı karşıya gelecek.