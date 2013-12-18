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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

18 Aralık 2013 09:31

1- Moldova Cumhurbaşkanı Timofti Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Nicolae Timofti'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Gül ve Timofti, anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı yapacak.

- Cumhurbaşkanı Gül, konuğu onuruna akşam yemeği verecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Timofti ile görüşecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Timofti ile bir araya gelecek.

2- Macaristan Başbakanı Orban Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Victor Orban ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Orban ile görüşecek.

- Başbakan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı Başbakanlık Merkez Bina'da resmi törenle karşılayacak. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı yapacak.

- Erdoğan, konuğu onuruna Resmi Konut'ta akşam yemeği verecek.

- Orban, JW Marriott Hotel'de Türk-Macar İş Forumu'na katılacak.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, D-8 16. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Pakistan'a gidecek.

5- Helikopter kazasında hayatını kaybeden şehit pilotların cenazeleri, Güvercinlik Üssü Kara Havacılık Kışlası'ndaki töreninin ardından memleketlerine uğurlanacak.

- Kara Pilot Binbaşı Ahmet Duman’ın cenazesi, öğle vakti Nokta Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

6- Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Tokatspor-Kayserispor, Eskişehirspor-Fethiyespor, Galatasaray-Balıkesirspor ve Bucaspor-Medical Park Antalyaspor maçları yapılacak.

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