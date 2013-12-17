Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Meksika Cumhurbaşkanı Nieto Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto'yu Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından Gül ve Nieto, ortak basın toplantısı yapacak.

- Cumhurbaşkanı Gül, konuğu onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nu kabul edecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde, toplu açılış törenine katılacak.

- Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ile bir araya gelecek Başbakan Erdoğan, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ile Dedeman Otel'de ayrı ayrı görüşecek.

4- Hz. Mevlana'nın 740. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dedeman Otel'de, Hz. Mevlana'nın 740. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılan misafirler onuruna verilen yemeğe katılacak, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki anma töreninde bulunacak.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek, Hz. Mevlana'yı anma törenine katılacak.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Azerbaycan'da Şahdeniz Faz 2 Nihai Yatırım Anlaşması'nın imza törenine katılacak.

6- Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kardemir Karabükspor ile Elazığspor, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda karşılaşacak.