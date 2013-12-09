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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

09 Aralık 2013 09:45

1- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Japonya Büyükelçisi Yutaka Yokoi'yi kabul edecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Konut'ta Bütçe Hazırlık Toplantısı'na katılacak.

3- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyeti, Bakanlığın Ortaköy'deki ofisinde kabul edecek.

4- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, valiliği, belediyeyi, esnafı ziyaret edecek, gençlik merkezinin açılışı ile spor salonu ve gençlik merkezinin temel atma törenine katılacak, kredi ve yurtlar kurumunda incelemelerde bulunacak.

5- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti büyükşehir belediye başkan adayı tanıtım programına katılacak.

6- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Gine'deki İslam İşbirliği Teşkilatı 40. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuşma yapacak.

7- TBMM Genel Kurulu'nda, Tam Gün Yasası'nda değişiklik öngören kanun tasarısı görüşülecek.

8- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı sanayi üretim endeksi ile 2013 yılı 3. çeyrek iş gücü maliyeti endeksini açıklayacak.

9- Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş-Sivasspor ve Kayseri Erciyesspor-Eskişehirspor karşılaşmaları yapılacak.

10- Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Liv Hospital ile Fenerbahçe Ülker, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

11- Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Juventus Teknik Direktörü Antonio Conte ise Türk Telekom Arena'da basın toplantısı yapacak.

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