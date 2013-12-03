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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

03 Aralık 2013 10:31

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-Gelişmekte Olan Dünya İçin Bilimler Akademisi (TWAS) Teşvik Ödülü törenine katılacak. Törende, Bakanlar Egemen Bağış ile Nihat Ergün de yer alacak.

- Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katılacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Washington temasları kapsamında, ABD Kongre'sinde görüşmelerde bulunacak.

5- MHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.

6- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

7- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

8- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dershane derneklerinin temsilcilerini kabul edecek, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapılacak.

9- TBMM Genel Kurulu'nda, Tam Gün Yasası'nda değişiklik öngören kanun tasarısı görüşülecek.

10- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye ülkelerdeki öğrencilerin performansıyla ilgili hazırladığı değerlendirme "PISA"’ raporunu açıklayacak.

11- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

12- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesi 3 maçla başlayacak.

- Bandırmaspor-Elazığspor, Galatasaray-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Medical Park Antalyaspor-Çankırıspor karşı karşıya gelecek.

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