Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güven mektubu sunacak Küba Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals ile Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Genel Başkanı Süleyman Çelik ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Anayasa Uzlaşma Komisyonu, TBMM Başkanı Cemal Çiçek başkanlığında toplanacak.

3- Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da toplanacak.

- Erdoğan, partisinin genel merkezdeki MYK toplantısına katılacak.

4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşecek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Davutoğlu, ABD Savunma Bakanı Hagel ile bir araya gelecek, Kongre'de görüşmeler yapacak ve düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünde konferans verecek.

5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.



6- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

7- Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat’ın Ramallah’taki kabrini ziyaretinin ardından, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya gelecek. Hollande ayrıca İsrail Meclisi Knesset'te milletvekillerine hitap edecek.

8- TÜİK, eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

9- A Milli Futbol Takımı, 19 Kasım'da Mersin'de Belarus ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.