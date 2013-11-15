Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, valiliği ziyaret edecek, Terzi Baba Cami'sinde cuma namazı kılacak.

- Taşçı Konağı Restoran'daki öğle yemeğinin ardından Gül, 3. Ordu Komutanlığına, belediyeye ve Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak.

- Cumhurbaşkanı Gül, Park Masal Düğün ve Yemek Salonu'nda verilen akşam yemeğine katılacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Uluslararası İmam-ı Rabbani Sempozyumu'nun açılışında konuşma yapacak.

- Çiçek ve Bozdağ ayrıca Alevi-Sünni Kardeşlik Platformu'nun İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Kardeşliğe Can Feda" adlı oruç açma etkinliğinde bulunacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi'nde yapılacak "5 Milyon Üniversite Öğrencisi İçin 5 Milyon Fidan Dikimi" törenine katılacak.

- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan Ayasofya Külliyesi yanındaki Halı Müzesi'nin açılış törenine katılacak, TRT tarafından Aya İrini Atrium'da düzenlenen "Fatih, Avrupa'nın Kaderini Değiştiren Adam" adlı belgeselin tanıtımında yer alacak.

4- KKTC’nin 30. kuruluş yıl dönümü

- Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanlığında kutlamaları kabul edecek, Girne Merit Park Otel’de resepsiyon verecek.

- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 30. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılacak.

- KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ile bir araya gelecek.

- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Swissotel'de verilen resepsiyona katılacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ve Roghinya Temas Grubu üyesi ülkelerin temsilcileriyle Arakan eyaletindeki kampları ziyaret edecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

7- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

8- Irak'ta ''cuma gösterileri'' düzenlenecek.

9- Filipinler'i vuran Haiyan tayfununun ardından bölgedeki gelişmeler izleniyor.

10- A Milli Futbol Takımı, 5 Ocak Stadı'ndaki özel maçta, Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek.