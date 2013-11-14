Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul edecek.

- Gül, güven mektuplarını sunacak Guatemala Büyükelçisi Lars Pira ve Fiji Büyükelçisi Robin Nair ile Uluslararası Diyabet Federasyonu Başkanı Micheal Hirst, Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Temel Yılmaz ve beraberindeki heyeti ardından da Suriye Türkmen Meclisi üyelerini, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- Anayasa Uzlaşma Komisyonu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında toplanacak.

- Çiçek, Avustralya medya kuruluşlarının temsilcileri ile Pakistan Yasa Geliştirme ve Saydamlık Enstitüsü heyetini ayrı ayrı kabul edecek.

3- Birinci Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi başlıyor

- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen kongrenin açılışında konuşma yapacak, "Çocuk Delege Sunumları" başlıklı oturumun başkanlığını yapacak.

- RTÜK Başkanı Davut Dursun, RTÜK tarafından hazırlanan "Türkiye'de Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları Araştırması"nın sonuçlarını açıklayacak.

4- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, KKTC'ye hareketi öncesi Esenboğa Havaalanı'nda, Filipinler'deki temasları ve KKTC gezisi hakkında basın açıklaması yapacak.

- Atalay, KKTC'de Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ile görüşecek.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ve İİT Rohingya Temas Grubu üyesi bazı ülkelerin temsilcileriyle temaslarda bulunmak üzere Myanmar'a gidecek.

6- TBMM'den

- Genel Kurul'da seçim malzemeleri alımının Kamu İhale Yasası dışına çıkarılmasını içeren yasa teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ekonomi Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2014 yılı bütçeleri ele alınacak.

7- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya Türk Federasyonu Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

8- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

9- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

10- İsrail'in, Gazze'ye "Bulut Sütunu Operasyonu" adıyla başlattığı saldırının yıl dönümünde tepki etkinlikleri düzenlenecek.

11-Filipinler'i vuran Haiyan tayfununun ardından bölgedeki gelişmeler izleniyor.

12- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, yedincisi düzenlenen "Konuşan Kitap Şenliği" etkinliğine katılacak.

13- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, Nur Cami inşaatında incelemelerde bulunacak, Kırıkkale Üniversitesi merkez yerleşkesindeki caminin açılışını yapacak ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız'la görüşecek.

14- A Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda ile oynayacağı özel maç için Adana'ya gidecek. Milli takım hazırlıklarını 5 Ocak Stadı'nda yapacağı idmanla tamamlayacak.

- Kuzey İrlanda Teknik Direktörü Michael O'Neill ile kaptan Steven Davis, Seyhan Otel'de basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip, 5 Ocak Stadı'nda antrenman yapacak.