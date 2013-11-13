Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güven mektuplarını sunacak Surinam Büyükelçisi Liakat Ali Errol Alibux, Myanmar Büyükelçisi Thura U Thet Oo Maoung, Seyşeller Büyükelçisi Bernard Francis Shamlaye'yi Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Gül, Pakistan Senatosu Savunma ve Savunma Üretimi Komitesi Başkanı Müşahid Hüseyin Seyid ve beraberindeki heyet ile "Freedom House" Başkanı David Kramer ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Evrensel Aşura Matemi Merasimi

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkalı'da Evrensel Aşura Matem Merasimi'ne katılacak.

3- TBMM Başkanı Çiçek, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Danilo Vucetic'i kabul edecek,

4- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'da

- Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 3. Toplantısı, Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilecek.

- Aliyev ve Erdoğan, daha sonra ortak basın toplantısı yapacak.

- Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi onuruna AKP Genel Merkezi'nde öğle yemeği verecek.

5- Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konut'ta Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ı kabul edecek.

6- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Haiyan tayfununun en büyük zararı verdiği Tacloban kentinde incelemelerde bulunacak.

7- TBMM Genel Kurulu'nda, kadın milletvekillerinin çalışmalara pantolonla katılabilmesine imkan tanıyan İçtüzük değişikliği teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığının 2014 yılı bütçeleri ele alınacak.

8- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

9- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

- Darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, savunma heyeti ile Mısır halkına gönderdiği mektup okunacak.

10- Merkez Bankası eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

11- A Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda ve Belarus ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda sürdürecek.