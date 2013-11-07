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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

07 Kasım 2013 08:35

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski milletvekillerinden Sabahattin Eryurt'un cenaze törenine katılacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'te

- Başbakan Fredrik Reinfeldt, Erdoğan'ı Başbakanlıkta resmi törenle karşılayacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Reinfeldt ortak basın toplantısı yapacak.

- Erdoğan, Vartaverket Projesi'ni yürüten Fortum şirketini ziyareti sonrası, Meclis Başkanı Per Westerberg ve Kral 16. Carl Gustaf'la bir araya gelecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Avrupa Konseyi Medya ve Bilgi Toplumundan Sorumlu Bakanlar Birinci Konferansı'nın, ''Gazeteciliğe Yönelen Mevcut Tehditleri Nasıl Adlandırırız'' konulu oturumunda konuşma yapacak.

- Sırbistan Kültür Bakanı İvan Tasovac ve Boşnak asıllı Bakan Süleyman Uglyanin'le görüşecek Arınç, Sırbistan Sarayı'nda Tasovac'in verdiği resepsiyona katılacak, Belgrad Büyükelçiliğinde, Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

5- CHP Grup Başkanvekilleri, AKP TBMM Grubu'nu ziyaret ederek, Anayasa değişikliği konusunda uzlaşılan 60 maddeye ilişkin partinin cevabını iletecek.

6- TBMM'den;

- Genel Kurul'da, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2014 yılı bütçeleri görüşülecek.

- Anayasa Komisyonu, kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda pantolon giymelerine imkan tanıyan İçtüzük değişikliği teklifini ele alacak.

7- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

8- Mısır'daki siyasi gelişmeler takip ediliyor.

9- Türkiye AB Karma İstişare Komitesi'nin 32. toplantısı gerçekleştirilecek.

11- Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 yılı 2. dönem hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

12- Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja, Ayasofya ile Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek.

13- UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Polonya'nın Legia Varşova takımıyla karşılaşacak.

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