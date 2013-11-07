Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski milletvekillerinden Sabahattin Eryurt'un cenaze törenine katılacak.
3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'te
- Başbakan Fredrik Reinfeldt, Erdoğan'ı Başbakanlıkta resmi törenle karşılayacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Reinfeldt ortak basın toplantısı yapacak.
- Erdoğan, Vartaverket Projesi'ni yürüten Fortum şirketini ziyareti sonrası, Meclis Başkanı Per Westerberg ve Kral 16. Carl Gustaf'la bir araya gelecek.
4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Avrupa Konseyi Medya ve Bilgi Toplumundan Sorumlu Bakanlar Birinci Konferansı'nın, ''Gazeteciliğe Yönelen Mevcut Tehditleri Nasıl Adlandırırız'' konulu oturumunda konuşma yapacak.
- Sırbistan Kültür Bakanı İvan Tasovac ve Boşnak asıllı Bakan Süleyman Uglyanin'le görüşecek Arınç, Sırbistan Sarayı'nda Tasovac'in verdiği resepsiyona katılacak, Belgrad Büyükelçiliğinde, Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.
5- CHP Grup Başkanvekilleri, AKP TBMM Grubu'nu ziyaret ederek, Anayasa değişikliği konusunda uzlaşılan 60 maddeye ilişkin partinin cevabını iletecek.
6- TBMM'den;
- Genel Kurul'da, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2014 yılı bütçeleri görüşülecek.
- Anayasa Komisyonu, kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda pantolon giymelerine imkan tanıyan İçtüzük değişikliği teklifini ele alacak.
7- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.
8- Mısır'daki siyasi gelişmeler takip ediliyor.
9- Türkiye AB Karma İstişare Komitesi'nin 32. toplantısı gerçekleştirilecek.
11- Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 yılı 2. dönem hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.
12- Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja, Ayasofya ile Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek.
13- UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Polonya'nın Legia Varşova takımıyla karşılaşacak.