Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Cubare bin İid es-Sureysri ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. İstanbul'a hareket edecek Gül, Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja tarafından Çırağan Sarayı'nda verilen resepsiyona katılacak. Resepsiyonda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da yer alacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Mustafa Necati Kültürevi'nde, yağlı boya, seramik ve ebru sergisinin açılışına katılacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya'da. Erdoğan, başkent Helsinki'de Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Meclis Başkanı Eero Heinaluom'u ziyaret edecek. Başbakanı Jyrki Katainen tarafından karşılanacak Erdoğan, Katainen ile Türk-Fin İş Adamları Forumu'na katılacak, ortak basın toplantısı yapacak. Erdoğan, temaslarının ardından İsveç'in başkenti Stockholm'e hareket edecek. Bakanlar Zafer Çağlayan ve Taner Yıldız, temaslarında Erdoğan'a eşlik edecek. Bakan Yıldız, Finlandiya enerji şirketi Fortum'un yöneticileri ile bir araya gelecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

5-Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Avrupa Konseyi Medya ve Bilgi Toplumundan Sorumlu Bakanlar 1. Konferansı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gidecek.

6- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanlığındaki Türkiye-Suudi Arabistan KEK protokolünün imza törenine katılacak.

7- AA'nın altın medya sponsoru olduğu, dijital teknoloji ve telekomünikasyon sektörü liderlerini aynı çatı altında buluşturan Webit Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak.

8- Trabzonspor, Legia Varşova takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçı için Polonya'ya gidecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay, Legia Varşova Stadı'ndaki son antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.