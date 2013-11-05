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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

05 Kasım 2013 09:20

1- Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kral Harald ve Kraliçe Sonja'yı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Gül ve Harald, ortak basın toplantısı yapacak.

- Gül, Kral 5. Harald ve Kraliçe Sonja onuruna akşam yemeği verecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kral 5. Harald ile Başbakanlık Resmi Konut'taki çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

- Bakan Fatma Şahin, Kraliçe Sonja'nın temaslarına eşlik edecek, Bakan Zafer Çağlayan, Başbakan Erdoğan'ın yemeğinde bulunacak, Bakan Taner Yıldız, heyetler arası görüşmelerde yer alacak,

2- NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Hug Bayley Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Gül, Hugh Bayley ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek,

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Hugh Bayley ile görüşecek.

- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Bayley ile bir araya gelecek.

3- Cumhurbaşkanı Gül, Cer Modern'de Munch/Warhol Sergisi'nin açılışına katılacak.

4- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Dünya Ehl-i Beyt Vakfının geleneksel Muharrem iftarına katılacak. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de iftarda yer alacak.

5- Başbakan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Finlandiya'ya hareket edecek. Erdoğan'a, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu eşlik edecek.

6- AK Parti, CHP, MHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.

7- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, AB katılım müzakerelerinde Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslının açılacağı hükümetler arası konferansa katılacak.

- Bağış ve Yılmaz, AB Dönem Başkanı Litvanya'nın Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile görüşecek ve  İzmir Expo 2020 Genel Sekreterliği tarafından verilen tanıtım yemeğine katılacak.

8- TBMM Genel Kurulu'nda, parti gruplarının verdiği sporda dopingle ilgili Meclis araştırması açılması önergeleri görüşülecek.

9- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları yapılacak.

- Galatasaray, B Grubu'nda deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak.

10- Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, "Turkish Airlines Open" Turnuvası için İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde Asya'dan Avrupa'ya golf atışı etkinliğine katılacak.

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