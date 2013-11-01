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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

01 Kasım 2013 07:48

1- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türkiye'de

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve beraberindeki heyeti, Adile Sultan Sarayı'nda kabul edecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i, Başbakanlık Resmi Konut'ta kabul edecek.

2- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adile Sultan Sarayı'ndaki Pugwash Konferansı'nda konuşma yapacak,

- Türk-İngiliz 3. Tatlı Dil Forumu vesilesiyle Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek Gül, İskoçya'nın başkenti Edinburg'a hareketinden önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak.

3- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in cenaze törenine katılacak.

4-  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'i, Başbakanlık Resmi Konut'ta kabul edecek.

5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Aslanhane Camisi'nin açılışına katılacak.

6- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 5. İzmir İktisat Kongresi'nde 10. Kalkınma Planı konulu oturum ile kapanış oturumuna katılacak.

7- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

8- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

- Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi, "Halk İradesinin Yargılanması" adı altında ülke genelinde gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

9- İsrail devletinin kuruluşuna zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu'nun 96'ncı yılı nedeniyle Filistin'de protesto gösterileri düzenlenecek.

10- ABD Başkanı Barack Obama, Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile Beyaz Saray'da görüşecek.

11- Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Torku Konyaspor, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.

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