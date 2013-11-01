Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türkiye'de
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve beraberindeki heyeti, Adile Sultan Sarayı'nda kabul edecek.
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i, Başbakanlık Resmi Konut'ta kabul edecek.
2- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adile Sultan Sarayı'ndaki Pugwash Konferansı'nda konuşma yapacak,
- Türk-İngiliz 3. Tatlı Dil Forumu vesilesiyle Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek Gül, İskoçya'nın başkenti Edinburg'a hareketinden önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak.
3- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in cenaze törenine katılacak.
4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'i, Başbakanlık Resmi Konut'ta kabul edecek.
5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Aslanhane Camisi'nin açılışına katılacak.
6- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 5. İzmir İktisat Kongresi'nde 10. Kalkınma Planı konulu oturum ile kapanış oturumuna katılacak.
7- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.
8- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.
- Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi, "Halk İradesinin Yargılanması" adı altında ülke genelinde gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.
9- İsrail devletinin kuruluşuna zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu'nun 96'ncı yılı nedeniyle Filistin'de protesto gösterileri düzenlenecek.
10- ABD Başkanı Barack Obama, Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile Beyaz Saray'da görüşecek.
11- Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Torku Konyaspor, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.