Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek.

- Gül, daha sonra Çin Komünist Partisi Merkezi Komite Tanıtım Bakanı Liu Qibao ve beraberindeki heyet ile Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Next Level alışveriş merkezinin açılış törenine katılacak.

Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Muammer Türker ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i Başbakanlık Resmi Konutu'nda ayrı ayrı kabul edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, Bosna Hersek Zenitsa Üniversitesince fahri doktora verilecek.

- Arınç, Zenitsa Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü bünyesinde TİKA ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi işbirliğince kurulan "Fethi Gemuhluoğlu Kütüphanesi" ile Anadolu Ajansı tarafından geliştirilen ve Saraybosna Uluslararası Havalimanı ile THY Bosna Hersek Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen, "Dijital Bilgi Ekranları Projesi"nin açılışını yapacak.

4- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ABD'de

- Babacan, Chicago Emtia Borsasının açılış seansına ve Uluslararası Güneş Enerjisi Ticaret Fuarı'na katılacak, kurumsal ve finansal temsilcilerle yuvarlak masa toplantısı yapacak, emlak firması Tishman Speyer'in verdiği resepsiyonda ve akşam yemeğinde bulunacak.

5- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ile Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen, "Terörle Mücadelede Ulusal ve Uluslararası Koordinasyon" konulu uluslararası toplantının açılışına katılacak.

6- CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı açılıyor

- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, CNR EXPO'daki, CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı ve CeBIT Sinerji Zirvesi'nin ortak açılış töreninde konuşma yapacak.

- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, fuardaki AKP Genel Merkez standının açılışına katılacak.

7- AB liderlerinin 2 gün sürecek zirvesi başlıyor. Zirvede istihdamı ve rekabet gücünü artırmaya dönük tedbirler yanında, ekonomi politikalarının koordinasyonu ve bankacılık birliği gibi reformlar ele alınacak, Avrupa'ya kaçak akını ve İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında yaşanan trajedi görüşülecek.

8- UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçlar 12 grupta oynanacak 24 karşılaşmayla tamamlanacak.

- Trabzonspor, J Grubu'nda, Polonya'nın Legia Varşova takımını Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda konuk edecek.