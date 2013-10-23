Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz ve beraberindeki heyeti, Japonya Büyükelçisi Yutaka Yokoi'yi, Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Karacan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini, ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis İçtüzüğü konusunda AK Parti, CHP, MHP ve BDP grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın Priştine kentine hareket edecek.

- Başbakan Erdoğan, Priştine Havalimanı'nın açılışını yapacak, temaslarda bulunacak ve Prizren'de, Kosova'da yaşayan Türklere hitap edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, temaslarında Erdoğan'a eşlik edecek.

4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Umman'a resmi ziyarette bulunacak.

6- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Capital dergisinin ödül törenine katılacak.

7- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

8- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor. 6 Ekim'de darbe karşıtı gösteri yaparken gözaltına alınan 163 kişinin, "kaos ve ayaklanmaya teşvik" suçlamasıyla Kasr Nil Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.

9- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, gruplarda 3. maçlar yapılacak.

- Galatasaray, B Grubu'nda Türk Telekom Arena'da Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak.