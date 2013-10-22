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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

22 Ekim 2013 11:17

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in oğlunun, ATO Congresium Merkezi'ndeki düğün törenine katılacak.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesinin temel atma törenine katılacak. Törende, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da bulunacak.

3- AK Parti, CHP, MHP ve BDP, TBMM grupları toplanacak.

4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'nin Dostları çekirdek grubunun, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Lancaster House binasındaki toplantısına katılacak.

5- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacak.

6- TBMM Genel Kurulu'nda, "Tam Gün Yasası" ile ilgili kanun tasarısı ele alınacak.

7-  Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

8- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

9- AB dışişleri bakanları, Türkiye-AB müzakerelerinde açılması kararlaştırılan Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu başlıklı 22. fasıl için tarih belirlemeye çalışacak.

10- "TEB BNP Paribas WTA Championships İstanbul" Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.

11- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, antrenman öncesi tesislerde basın toplantısı düzenleyecek.

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