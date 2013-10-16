Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'da AK Parti il başkanlığının bayramlaşma törenine katılacak.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep'te AK Parti il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninde yer alacak.

3- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Eurochambres (Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği) Ekonomik Forumu'na katılacak.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Güney Kore'de

- Bakan Yıldız, 22. Dünya Enerji Kongresi'nin, "Enerji Politikası Üçleminin Üstesinden Gelinmesi" oturumuna, Bakanlar Topluluğu yuvarlak masa toplantısına ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından verilen 2017 Dünya Petrol Kongresi adaylık resepsiyonuna katılacak.

- Yıldız, Kolombiya, İran ve Rusya enerji bakanlarıyla bir araya gelecek, Ticaret Bakanı Yoon Sang-jick, İsviçre Enerji Bakanlığı Müsteşarı Walter Steinman ve Dünya Enerji Konseyi Başkanı Marie Jose Nadeau ile görüşecek.

5- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Şanlıurfa Ceylanpınar’daki kampta Suriyeli sığınmacılarla bayramlaşacak, tarım işletmelerinde incelemelerde bulunacak.

6- Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İstanbul ve Rize'de halkla bayramlaşacak.

7- İçişleri Bakanı Muammer Güler, Mardin'de bayramlaşma programlarına katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

8- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de AK Parti il başkanlığındaki bayramlaşma töreninde yer alacak.

9- Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Adana'da AK Parti il başkanlığı ve valilikte düzenlenen bayramlaşma programlarına katılacak, şehitlik ve çocuk yuvasını ziyaret edecek.

10- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar AK Parti il başkanlığı ve Şuhut Halk Eğitim Merkezindeki bayramlaşma törenlerine katılacak.

11- AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma töreni yapılacak.

12- CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek.

13- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla parti genel merkezinde bayramlaşma töreni yapılacak.

14- Siyasi parti temsilcileri, karşılıklı bayram ziyaretlerinde bulunacak.

15- Pakistan, İran, Fas ve Moritanya'da Kurban Bayramı kutlanmaya başlanacak.

16- Kutsal topraklarda hac coşkusu sürüyor

- Hacılar bayramın ikinci gününde de şeytan taşlayacak.

17- İran ile Avrupa Birliğinin başkanlık ettiği BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1) arasında Cenevre'de yapılan nükleer müzakerelere devam edilecek.

18- Basketbolda 21. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.