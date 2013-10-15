Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İran, Pakistan, Fas ve Moritanya dışındaki Müslüman ülkelerde Kurban Bayramı kutlanmaya başlanacak.

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep'te il jandarma komutanlığı ve il emniyet müdürlüğü personeli, kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla bayramlaşacak.

- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da valiliğin düzenlediği bayramlaşma programına katılacak.

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Diyarbakır'da Diclekent Cami'sinde bayram namazı kılacak, kamu çalışanları ve vatandaşlarla bayramlaşacak, AK Parti il teşkilatındaki bayramlaşmaya katılacak, çocuk yuvasına, kız yetiştirme yurduna, il jandarma komutanlığına, hastaneye ve il emniyet müdürlüğüne bayram ziyaretinde bulunacak.

- İçişleri Bakanı Muammer Güler Mardin'de bayramlaşma programlarına katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Bingöl'de, valilikte bayramlaşma törenine katılacak, devlet hastanesi, sevgi evleri çocuk yuvası, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, itfaiye, İl Jandarma Komutanlığı Atapark Jandarma Karakolunu ziyaret edecek.

- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da vatandaşlarla bayramlaşacak ve ziyaretlerde bulunacak.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep'te Ailelerin Umudu Gerçek Oluyor Projesi kapsamında ikiz bebekleri olan Yücel ailesini ziyaret edecek.

3- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye ve Hollanda A Milli Futbol Takımları arasında oynanacak 2014 Dünya Kupası Avrupa eleme maçını izleyecek.

4- İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında, İran'ın nükleer programı konusundaki görüşmeler Cenevre'de başlayacak.

5- Küresel Oda Platformu'nun 2014’e Bakış Raporu açıklanacak.

6- A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda. 10. ve son maçında Hollanda ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak.