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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

14 Ekim 2013 10:03

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, valilik, Muharip Gaziler Derneği, il jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğü ile erkek ve kız yetiştirme yurdunda bayramlaşma törenine katılacak, hava şehitliğini ve huzurevini ziyaret edecek.

2- BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapacak.

3- Hacılar Arafat'ta vakfeye çıkıyor.

4- Mısır'da darbe karşıtı gençler, Rabiatul Adeviyye Meydanı yakınlarındaki ticaret merkezi Tıba Mall önünde, Rabia şehitlerini anma töreni düzenleyecek. Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi, gösterisiz ve yürüyüşsüz, "Mısır için dua" eylemi yapacak.

5- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 15 Ekim Salı günü Hollanda ile yapılacak gruptaki son maç öncesi, Le Meridien Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

- Türk Milli Takımı, Hollanda maçının hazırlıklarını Kasımpaşa Kulübü'nün Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

6- 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son maçında 15 Ekim Salı günü Türkiye ile karşılaşacak Hollanda A Milli Futbol Takımı, son antrenmanını Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapacak.

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