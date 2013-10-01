Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Yeni yasama yılı başlıyor
- 24. Dönem 4. Yasama Yılı, Cumhurbaşkanı Abdulah Gül'ün TBMM Genel Kurulu'nda yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da yasama yılının açılışına katılacak.
- Meclis Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak.
- Çiçek, ayrıca yasama yılının başlaması dolayısıyla Meclis'te resepsiyon verecek.
2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektörü Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Törenine katılacak.
- Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali Al-Ghanim ile Başbakanlık Resmi Konutunda görüşecek.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Engin Alan'ı Sincan Cezaevi'nde ziyaret edecek.
- Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Demokratikleşme Paketi"ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşacak.
5- Türkiye İhracatçılar Meclisince eylül ayı ihracat rakamları Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenecek toplantıda açıklanacak.
6- Galatasaray, Juventus ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçı için İtalya'ya gidecek.
7- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda İstanbulspor ile Çaykur Rizespor Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda karşılaşacak.