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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

01 Ekim 2013 11:30

 

1- Yeni yasama yılı başlıyor

- 24. Dönem 4. Yasama Yılı, Cumhurbaşkanı Abdulah Gül'ün TBMM Genel Kurulu'nda yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak. 

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da yasama yılının açılışına katılacak.

- Meclis Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. 

- Çiçek, ayrıca yasama yılının başlaması dolayısıyla Meclis'te resepsiyon verecek.  

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektörü Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Törenine katılacak. 

- Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali Al-Ghanim ile Başbakanlık Resmi Konutunda görüşecek. 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Engin Alan'ı Sincan Cezaevi'nde ziyaret edecek.

- Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Demokratikleşme Paketi"ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.  

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşacak. 

5- Türkiye İhracatçılar Meclisince eylül ayı ihracat rakamları Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenecek toplantıda açıklanacak. 

6- Galatasaray, Juventus ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçı için İtalya'ya gidecek. 

7- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda İstanbulspor ile Çaykur Rizespor Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda karşılaşacak. 

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