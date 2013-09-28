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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

28 Eylül 2013 11:15

1-  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'tan Türkiye'ye dönecek.
 
2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ahilik Haftası kutlamaları ile Makissos Termal Hotel açılışı ve Neşet Ertaş 1. Altın Bağlama Kültür/Sanat Ödülleri törenine katılacak. 
 
- Erdoğan, daha sonra geçeceği Denizli'de, toplu açılış ile Pamukkale Üniversitesince yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışı, törenlerinde bulunacak. Erdoğan'a fahri doktora unvanı takdim edilecek. Bakanlar Taner Yıldız, Hayati Yazıcı ve Nabi Avcı, programlarda yer alacak.
 
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Lüleburgaz'da düzenlenen Tarım Mitingi'ne katılacak.
 
4- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye karar tasarısını görüşmek üzere toplanacak.
 
5 Sudan hükümetinin petrol ürünlerine uyguladığı zam nedeniyle protesto gösterileri sürüyor.
 
6- Filistin'de İkinci İntifada, 13'üncü yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler ile anılacak.
 
7- Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Tuncel Kurtiz için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek.
 
8- Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde, Galatasaray-Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor maçları yapılacak.

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