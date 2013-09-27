Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Princeton Üniversitesinde konferans verecek.

2- TGC Büyükada denize indiriliyor

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 475. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, MİLGEM Projesi'nin inşa edilen ikinci gemisi TCG Büyükada'nın (F-512) hizmete giriş ve Burgazada'nın (F-513) ilk kaynak törenine katılacak.

3- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "meslekte 45 yılı dolduran ustalara" ödül törenine katılacak.

4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani ile görüşecek.

5- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, turizm konulu panele katılacak, Manavgat Belediyesini ziyaret edecek, Alanya'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

7- Mısır'da cuma namazı sonrası ülke genelinde darbe karşıtı gösteriler düzenlenecek.

8- BM İnsan Hakları Konseyi'nin 24. Oturumu'nda Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin karar tasarısı oylanacak.

9- Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı tüketici güven endeksini açıklayacak ve 2012 yılı yaygın eğitim faaliyetleri araştırmasını yayınlayacak

10- 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasına, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

11- Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesi Bursaspor-Akhisar Belediyespor maçıyla başlayacak.