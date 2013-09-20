Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD'ye gidecek

- Gül, Birleşmiş Milletler 68. Genel Kurulu genel görüşmeleri dolayısıyla New York'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapacak.

2- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi hizmet binası ve kültür merkezinin açılış töreni ile "Savaşa Hayır Demokrasi ve Özgürlük Mitingi"ne katılacak.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Semirkent Belediyesi ile partisinin Uluborlu ilçe teşkilatını ziyaret edecek, düğün törenine katılacak.

5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

6- Mısır Gazze arasındaki sınır bölgesindeki askeri operasyonlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2012 yılı Dış Alem Hesaplarını açıklayacak.

8- Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi, Kardemir Karabükspor-Kayseri Erciyesspor ve Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor maçlarıyla başlayacak.