Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Uganda Büyükelcisi Johnson Olwa Agara, Irak Büyükelçisi Talal Jameel Salih Hasan Al-Obaidi ve Sudan Büyükelçisi Osman Eldirdiri Elmobark Cumhurbaşkanı Gül'e ayrı ayrı güven mektuplarını sunacak.

2- Finlandiya Dışişleri Bakanı Erkki Tuomioja, Ankara'da.

- Tuomioja, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.

- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Erkki Tuomioja ile görüşecek.

- Türkiye-Finlandiya arasında diplomat değişimine ilişkin mutabakat zaptının imzalanmasından sonra bakanlar ortak basın toplantısı düzenleyecek. Davutoğlu, Tuomioja ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

3- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i ziyaret edecek.

- Çiçek, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Adel Siraj Merdad ile Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı'yı ayrı ayrı kabul edecek.

4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsünün temel atma törenine, AK Parti ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları toplantısına katılacak.

- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, temel atma töreninde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları toplantısında hazır bulunacak.

5- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

6- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye-Uganda Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katılacak.

7- TÜİK, Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıklayacak.

8- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Zirvesi’nin açılışına katılacak.

9- Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Four Seasons Bosphorus Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

10- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sürüyor.