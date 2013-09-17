Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Türkiye'de
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şerif ile Çankaya Köşkü'nde baş başa görüşecek.
- Gül, törenle "Cumhuriyet Nişanı" tevcih edeceği Şerif'in onuruna Çankaya Köşkü'nde resepsiyon ve öğle yemeği verecek.
- Tevcih törenine TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
- Başbakan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i, Başbakanlık Merkez Bina'da resmi törenle karşılayacak. Erdoğan ve Şerif, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Erdoğan, Şerif'in onuruna Başbakanlık Resmi Konut'ta, akşam yemeği verecek.
2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen Demokratikleşme Paketi Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salur Belediyesince yaptırılan atık su arıtma tesisinin açılışı ile Bandırma'daki gençlik şölenine katılacak.
4- ABD'nin başkenti Washington'da donanma binasına düzenlenen saldırının ardından gelişmeler izleniyor.
5- 103 sanıklı 28 Şubat davasına Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başlayacak.
- B Grubu ilk maçında Galatasaray ile Real Madrid, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. (İstanbul/21.45)
7- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sürüyor.
- Türk Milli Takımı'ndan 60 kiloda Erhan Bakır, 84 kiloda Serdar Böke ve 120 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak.