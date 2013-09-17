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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

17 Eylül 2013 10:52

1-  Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Türkiye'de

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,  Şerif ile Çankaya Köşkü'nde baş başa görüşecek.

- Gül,  törenle "Cumhuriyet Nişanı" tevcih edeceği Şerif'in onuruna Çankaya Köşkü'nde resepsiyon ve öğle yemeği verecek.

- Tevcih törenine TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

- Başbakan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i, Başbakanlık Merkez Bina'da resmi törenle karşılayacak. Erdoğan ve Şerif, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, Şerif'in onuruna Başbakanlık Resmi Konut'ta, akşam yemeği verecek.

2-  AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen Demokratikleşme Paketi Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salur Belediyesince yaptırılan atık su arıtma tesisinin açılışı ile Bandırma'daki gençlik şölenine katılacak.

4- ABD'nin başkenti Washington'da donanma binasına düzenlenen saldırının ardından gelişmeler izleniyor.

5- 103 sanıklı 28 Şubat davasına Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başlayacak.

- B Grubu ilk maçında Galatasaray ile Real Madrid, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. (İstanbul/21.45)

7- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sürüyor.

- Türk Milli Takımı'ndan 60 kiloda Erhan Bakır, 84 kiloda Serdar Böke ve 120 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak. 

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