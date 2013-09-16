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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

16 Eylül 2013 10:28

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güven mektuplarını sunacak Benin Büyükelçisi Moise Tchando Kerekou ile Belçika Büyükelçisi Marc Trenteseau'yu Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
 
2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Merkez Binada yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek. 
 
- Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile AK Parti Genel Merkezinde akşam yemeğinde bir araya gelecek. 
 
3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,  Özel Hasan Tanık Ortaokulu'nda 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı açılış törenine katılacak. 
 
 4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki duruma ilişkin temaslarda bulunmak için Paris'e gidecek.
 
 - ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ile dörtlü toplantıya katılacak Davutoğlu, ikili temaslarda da bulunacak.
 
5- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı açılış törenine katılacak. 
 
6- Suriye'deki iç savaş, bölgedeki yansımaları, Şam'ın banliyölerine düzenlenen kimyasal silah saldırısı, muhtemel askeri müdahaleye ilişkin tartışmalar ile ABD ve Rusya'nın, Suriye'nin kimyasal silahlarına ilişkin planı ve yansımaları takip ediliyor. 
 
7- Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yönetici ve mensuplarına yönelik gözaltılar ile anayasa çalışmaları çerçevesinde oluşturulan komitenin faaliyetleri ve geçici yönetimin, ülkedeki siyasi parti ve grup temsilcileriyle görüşmeleri izleniyor. 
 
8- 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali, sanatçılar Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın'ın da katılacağı törenle başlayacak.
 
9- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.
 
- Serbest stil müsabakalarının yapılacağı ilk gün Türk Milli Takımı'ndan 55 kiloda Sezar Akgül, 66 kiloda Yakup Gör ve 96 kiloda Rıza Yıldırım mindere çıkacak. 
 
10- Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın son maçında Kasımpaşa ile  Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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