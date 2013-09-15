Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tesislerinde, SSM, TÜBİTAK ve Kırıkkale Üniversitesi yöneticilerinin de katılımıyla incelemelerde bulunacak ve ardından yürütülen çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

2- Suriye'deki iç savaş, bölgedeki yansımaları, Şam'ın banliyölerine düzenlenen kimyasal silah saldırısı ile muhtemel askeri müdahaleye ilişkin tartışmalar ve yansımaları takip ediliyor.

3- Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yönetici ve mensuplarına yönelik gözaltılar ile anayasa çalışmaları çerçevesinde oluşturulan komitenin faaliyetleri ve ülke genelindeki darbe karşıtı gösterilen izleniyor.

- Mısır Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirmek üzere 11 siyasi parti temsilcisiyle Cumhurbaşkanlığı sarayında biraraya gelecek.

4- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail'e gidiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüşecek Kerry'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile de görüşmesi bekleniyor.

5- Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasına Gençlerbirliği Kayserispor, Sivasspor-Eskişehirspor, Bursaspor-Beşiktaş, Elazığspor-Torku Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

6- Motosiklette FIM Superbike ve Supersport Dünya Şampiyonası'nın 11. ayak yarışları Intercity İstanbul Park'ta yapılacak.