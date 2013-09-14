Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kanada Dışişleri Bakanı John Baird ve beraberindeki heyeti, Tarabya Köşkü'nde kabul edecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, valiliği ziyaret edecek, havalimanı ve yapımı tamamlanan tesislerin ortak açılış törenine katılacak.

- Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da eşlik edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal ile Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören eski bakanlardan Ali Rıza Uzuner’i ziyaret edecek.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Değerleri Koru ve Yaşat Açık Hava Toplantıları kapsamında, "Kardeşlik Mitingi"ne katılacak. (Elazığ)

5- Suriye'deki iç savaş, bölgedeki yansımaları, Şam'ın banliyölerine düzenlenen kimyasal silah saldırısı ile muhtemel askeri müdahaleye ilişkin tartışmalar ve yansımaları takip ediliyor. (Şam/Halep/Beyrut)

6- Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yönetici ve mensuplarına yönelik gözaltılar ile anayasa çalışmaları çerçevesinde oluşturulan komitenin faaliyetleri izleniyor.

- Devrik lider Hüsnü Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal'in yanı sıra eski İçişleri Bakanı Habib El Adili'nin 25 Ocak 2011 devriminde barışçıl göstericileri öldürmek ve kamu malına zarar vermek suçlamasıyla yargılandıkları davanın 7. duruşması takip edilecek.

7- Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasına Kayseri Erciyesspor-Akhisar Belediyespor, Trabzonspor-Kardemir Karabükspor, Gaziantepspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

8- Motosiklette FIM Superbike ve Supersport Dünya Şampiyonası'nın 11. ayak yarışları öncesi Intercity İstanbul Park'ta sıralama turları yapılacak.