T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

12 Eylül 2013 11:34

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tarabya Köşkü'nde Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Usame Abdülaziz El Nuceyfi ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

2- TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenen TÜMSİAD Uluslararası Kobi Şurası ve TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı'nın açlılışı ile Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Sağlık Bakanlığı Kamu-Özel İşbirliğiyle Gerçekleştirilecek Şehir Hastaneleri Projesi"nin tanıtım ve imza törenine katılacak.

- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Erdoğan'a eşlik edecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hukuk ve Medya Bağlamında İslamofobi konferansının açılışına katılacak.

5- Suriye'deki iç savaş, bölgedeki yansımaları, Şam'ın banliyölerine düzenlenen kimyasal silah saldırısı ile muhtemel askeri müdahaleye ilişkin tartışmalar ve yansımaları takip ediliyor.

6- Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yönetici ve mensuplarına yönelik gözaltılar, devrik lider Hüsnü Mübarek dönemi yetkililerinin yargılandığı davalar ve anayasa çalışmaları çerçevesinde oluşturulan komitenin faaliyetleri takip ediliyor.

- Anayasa değişiklik komitesi ilk genel oturumunu başkent Kahire'deki Şura Meclisi binasında düzenleyecek.

- Süveyş Ceza Mahkemesi, 25 Ocak Devrimi'nde göstericileri öldürmek suçundan yargılanan 10 subay hakkındaki kararı açıklayacak.

7- Arap Birliği, Rusya'nın, Suriye'de bulunan kimyasal silahların uluslararası denetim altına alınma teklifinin görüşüleceği delegeler düzeyinde toplantı gerçekleştirecek.

8- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cenevre'de biraraya gelerek Rusya'nın önerdiği, Suriye'nin kimyasal silahlarını kontrol altına alma planını görüşecek.

ETİKETLER

türkiyegündemakpamerikakerrysavaşsuriyemısırerdoğanabdullah gül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24