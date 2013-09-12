Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tarabya Köşkü'nde Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Usame Abdülaziz El Nuceyfi ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

2- TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenen TÜMSİAD Uluslararası Kobi Şurası ve TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı'nın açlılışı ile Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Sağlık Bakanlığı Kamu-Özel İşbirliğiyle Gerçekleştirilecek Şehir Hastaneleri Projesi"nin tanıtım ve imza törenine katılacak.

- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Erdoğan'a eşlik edecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hukuk ve Medya Bağlamında İslamofobi konferansının açılışına katılacak.

5- Suriye'deki iç savaş, bölgedeki yansımaları, Şam'ın banliyölerine düzenlenen kimyasal silah saldırısı ile muhtemel askeri müdahaleye ilişkin tartışmalar ve yansımaları takip ediliyor.

6- Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yönetici ve mensuplarına yönelik gözaltılar, devrik lider Hüsnü Mübarek dönemi yetkililerinin yargılandığı davalar ve anayasa çalışmaları çerçevesinde oluşturulan komitenin faaliyetleri takip ediliyor.

- Anayasa değişiklik komitesi ilk genel oturumunu başkent Kahire'deki Şura Meclisi binasında düzenleyecek.

- Süveyş Ceza Mahkemesi, 25 Ocak Devrimi'nde göstericileri öldürmek suçundan yargılanan 10 subay hakkındaki kararı açıklayacak.

7- Arap Birliği, Rusya'nın, Suriye'de bulunan kimyasal silahların uluslararası denetim altına alınma teklifinin görüşüleceği delegeler düzeyinde toplantı gerçekleştirecek.

8- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cenevre'de biraraya gelerek Rusya'nın önerdiği, Suriye'nin kimyasal silahlarını kontrol altına alma planını görüşecek.