Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Fransa'nın başkenti Paris'te Aileden Sorumlu Delege Bakan Dominique Bertinotti ile görüşecek.

- Paris'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek Şahin, Türk Büyükelçiliği'nde onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Ukrayna Kültür Bakanı Leonid Novohatko onuruna Devlet Konukevinde verilecek öğle yemeğinde bulunacak.

- "Kelebeğin Rüyası" filminin ekibini makamında kabul edecek Çelik, Devlet Opera ve Balesi'ndeki "Ukrayna Kültür Günleri"nin açılış törenine katılacak.

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ile İstanbul Milletvekili Osman Korutürk, Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi ile görüşecek.

4- Suriye'deki iç savaş, bölgedeki yansımaları, Şam'ın banliyölerine düzenlenen kimyasal silah saldırısı ile muhtemel askeri müdahaleye ilişkin tartışmalar ve yansımaları takip ediliyor.

5- Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yönetici ve mensuplarına yönelik gözaltılar ile anayasa çalışmaları çerçevesinde oluşturulan komitenin faaliyetleri takip ediliyor.

6- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun Viyana'da devam eden olağan toplantısında İran ve Suriye’nin nükleer programlarındaki son gelişmeler ele alınacak.

7- TÜİK, 2. çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerini açıklayacak.

8- A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 8. maçında, grup ikinciliği için büyük önem taşıyan karşılaşmada deplasmanda Romanya ile karşılaşacak. (Bükreş)