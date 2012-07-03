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Gündem

Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

03 Temmuz 2012 12:58

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Afrika Turu kapsamında Ruanda'yı ziyaret edecek.

3- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısırlı siyasetçiler Amr Musa ve Hamdin Sabbahi ile görüşecek, Türk basın mensuplarına gezisiyle ilgili değerlendirmede bulunacak.

4- TBMM Genel Kurulu'nda, görüşmeleri yarım kalan bazı kanunlarda değişiklik yapan ''torba teklif'' ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ele alınacak.

5- TÜİK, 2012 Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.

6- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak.

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