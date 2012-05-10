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Gündem

Türkiye gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

10 Mayıs 2012 12:54

10 MAYIS 2012 PERŞEMBE

1- Danıştay ve İdari Yargı Günü
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Danıştay'ın 144. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü dolayısıyla
düzenlenen törene katılacak.
- Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bell Helicopter Textron firması Üst Yöneticisi John Garrison'ı Başbakanlık Resmi Konut'ta kabul edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il kongresine katılacak.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye-Afrika Medya Forumu'nun kapanışına katılacak

5- Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Silivri ve Metris cezaevlerinde incelemelerde bulunacak. Ergin ve Akdağ, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda da brifing alacak.

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

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