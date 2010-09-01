-TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Ankara'da oynanan üçüncü gün maçları sonunda (C) Grubu'nda Türkiye liderliğini korudu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçta Yunanistan'ı 76-65 yenerek 3'te 3 yapan ve puanını 6'ya yükselten Türkiye, gruptan çıkmayı garantiledi. Günün ilk maçında Rusya, Fildişi Sahili'ni 72-66 yendi. İkinci maçta ise Porto Riko, Çin engelini 84-76 ile geçmeyi başardı. (C) Grubu'na puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G M A Y P ---------------------------------------------------------------------- 1.Türkiye 3 3 0 227 168 6 2.Rusya 3 2 1 203 197 5 3.Yunanistan 3 2 1 237 237 5 4.Porto Riko 3 1 2 230 234 4 5.Çin 3 1 2 240 246 4 6.Fildişi Sahili 3 0 3 186 241 3 Grupta yarın şu karşılaşmalar oynanacak: Çin - Rusya (Saat: 16.00) Fildişi Sahili - Yunanistan (Saat: 18.30) Türkiye - Porto Riko (Saat: 21.00)