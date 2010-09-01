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Spor

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ ANKARA (A.A)

01 Eylül 2010 11:21

-TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Ankara'da oynanan üçüncü gün maçları sonunda (C) Grubu'nda Türkiye liderliğini korudu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçta Yunanistan'ı 76-65 yenerek 3'te 3 yapan ve puanını 6'ya yükselten Türkiye, gruptan çıkmayı garantiledi. Günün ilk maçında Rusya, Fildişi Sahili'ni 72-66 yendi. İkinci maçta ise Porto Riko, Çin engelini 84-76 ile geçmeyi başardı. (C) Grubu'na puan durumu şöyle: TAKIMLAR                            O     G     M      A       Y     P ---------------------------------------------------------------------- 1.Türkiye                           3     3     0     227     168    6 2.Rusya                             3     2     1     203     197    5 3.Yunanistan                        3     2     1     237     237    5 4.Porto Riko                        3     1     2     230     234    4 5.Çin                               3     1     2     240     246    4 6.Fildişi Sahili                    3     0     3     186     241    3 Grupta yarın şu karşılaşmalar oynanacak: Çin - Rusya (Saat: 16.00) Fildişi Sahili - Yunanistan (Saat: 18.30) Türkiye - Porto Riko (Saat: 21.00) 

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