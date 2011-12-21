TÜRKİYE GREVDE!

T24 -

Şişli ve Okmeydanı hastanelerinde grev

Haydarpaşa da iş bıraktı

Düdüklü protesto



İzmir

Kocaeli

Ardahan



Adana



İstanbul'daki sendika üyeleri Millet Caddesi'nden Beyazıt'a doğru yürüyüşe geçti. Ankara'da ise 3 binden fazla kamu görevlisi Hacettepe'de toplandı. Hastanelerde çalışan doktorlar da kendi kurumları önünde greve katıldılar.Şişli Etfal ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri bahçelerinde toplanan sendikalara bağlı doktor, hemşire ve sağlık çalışanları eylem yaptılar. “Bu işyerinde grev var" yazılı dövizler taşıyan sağlıkçılar kendilerini izlemeye gelen hasta ve hasta yakınlarına grevin amacını anlattılar. Bir süre slogan atarak eylem yapan çalışanlar daha sonra otobüslerle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne doğru yola çıktılar. Cerrahpaşa'daki diğer sendikalarla birleşen sağlıkçılar buradan hep birlikte Beyazıt meydanına doğru yürüyüşe geçtiler.Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi polikliniği önünde toplanan Türk Tabipleri Birliği, DEV-SAĞLIK İŞ, SES'e bağlı sağlık çalışanları "Bu iş yerinde grev var", "Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için" yazılı pankartlar açtı.Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanları iş bırakarak eylem yaptı.“Emeğimize, mesleğimize, geleceğimize, sağlık hakkına sahip çıkmak için Grevdeyiz" yazılı pankartı açan yaklaşık 100 kişi, “Sağlık haktır satılamaz" , “Direne direne kazanacağız" ve “Herkese eşit ücretsiz sağlık" sloganları attı.“Hasta olduğunda müşteri olmayı kabul etme" , “Sözleşmeli güvencesiz çalışmaya karşı grevdeyiz" , “Nitelikli tıp eğitimi için grevdeyiz" ve “Yabancı hekim, yabancı hemşire ithalatına karşı grevdeyiz" yazılı dövizler taşıyan sağlık çalışanları zaman zaman düdük çalarak kararnameyi protesto etti.Türk Tabipler Birliği adına basın açıklamasını Prof.Dr. Özdemir Aktan yaptı. Açıklamada, sağlık sisteminin yaşadığı sorunlara değinildi. Prof. Dr. Özdemir Aktan açıklamanın ardından sağlıktaki düzenlemelere kırmızı kart gösterdi.Sağlık çalışanlarının bir günlük iş bırakma eylemi, İzmir’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık çalışanları, temsili olarak cenaze kaldırıp, kente özgü lezzetlerden olan lokma döktürdü.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde toplanan yaklaşık 200 sağlık çalışanı, sloganlarıyla, pankartlarıyla ülke çapındaki iş bırakma eylemine destek verip, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkındaki 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi ve sağlıkta dönüşüm politikalarını protesto etti. Ellerinde beyaz balonlar da taşıyan sağlık çalışanları, temsili olarak alana getirdikleri bir tabutu omuzlarda taşıyıp alkışladı, ardında da lokma döktürüldü.Sağlık çalışanları adına konuşan Anıl Tamburoğlu, "Bugün sizlere şifa sunmayacağız. Sebebi çok acı; bugün cenazemiz var. Hepimizin insan gibi, paramız olsun olmasın, tedavi olma hakkımız var. Parasız tedavi olma, hastanede yatma, ilaçları alma. Hepimiz vergiler veriyoruz. Bunların geri dönüşü sadece elektrik, yol, su değil. Parasız tedavi olmalıyız hepimiz. İşte bizim cenazemiz bu. Parasız tedavi olma hakkımız, parasız ilaç alma hakkımız gitti, öldü. Nerede kaldı doktor seçme hakkı. Bir tek Başbakan’ın hakkı devam ediyor. Biliyorsunuz değil mi, Başbakan’ı ameliyat edenin, sizi aynı hastanede ameliyat etmesi yasak. Kim yaptı bunu biliyor musunuz? Söyleyelim sana, Sağlık Bakanı yaptı. Bu ölüm bize çok acı geldi. Ciğerlerimizi söktüler. Nefes alamıyoruz. Ama katili biliyoruz. Hadi gelin bunun hesabını soralım, bu cenazeyi birlikte kaldıralım. Cenazeyi gömelim, birlikte parasız sağlık şansımızı yeniden diriltelim" dedi.Sağlık çalışanları ayrıca, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a yazdıkları mektubu da alanda okudu. Mektupta, "Bu düzenlemelerle bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu sağlık sisteminin cenazesini en kısa zamanda kaldırmazsak yarın cenazesini kaldıracağımız kendi annelerimiz ve evlatlarımız olacak" denildi.Protestocu sağlık çalışanları daha sonra sloganlar atarak Ek Derslik Binası’na kadar yürüdü.İzmir’deki diğer hastanelerde de sağlık çalışanları basın açıklamaları ve eylemler düzenledi.ACİL DIŞINDA HİZMET YOKTÜRK Tabipler Birliği’nden (TTB) alınan bilgiye göre, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacak, acil servisler, eylem süresince polikliniklerde görevli hekimler tarafından takviye edilecek. Çocukların, hamilelerin, diyaliz hastalarının, yoğun bakım hastalarının ve kanser hastalarının acil olmasa bile her türlü tıbbi tedavisi aksatılmadan sürdürülecek. Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak sayıda sağlık personeli servislerde hazır bulunacak.KESK’e bağlı sendikaların tüm yurtta bugün iş bırakma eylemi nedeniyle Kocaeli’deki hastanelere gidenler, acil servis dışında hizmet verilmediğini öğrenince kapıdan geri döndü.Kentin en büyük hastanesi olan Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde herhangi bir sorun yaşanmazken, polikliniklerden tedavi olmak için randevu alan vatandaşlar ise geri döndü. Kızının ayağındaki alçının son günü olduğunu söyleyen Bilal Anaç, adlı vatandaş da işyerinden izin alıp kızını hastaneye getirdiğini belirterek, "Kızımın alçısının alınması için bugün son gündü. Hem kendim işyerinden, hem de kızıma okulundan izin alıp geldim. Radvevuda hastaneden bugün için verilmişti. Randevu vermelerine rağmen bugün grev olduğu için alçıyı çıkartamayacaklarını söylediler. Ne yapacağımızı şaşırdık" diyerek bir başka gün geleceklerini söyledi.Ardahan Devlet Hastanesi’nde çalışan bazı doktorlar Tam Gün Yasası’nı protesto etmek için iş bıraktı, ancak sendikanın toplu basın açıklaması davetine katılmadı.Türk Tabipler Birliği’nin çağrısına uyan Ardahan Devlet Hastanesi’ndeki doktorların büyük çoğunluğu, hastanede bulunmalarına karşın hasta muayene etmedi. Bazı doktorlar ise sağlık hizmeti vermeye devam etti. Tam Gün Yasası’nı protesto eden doktorlar,Sağlık Emekçileri Sendikası’nın davetine de katılmadı. Toplu basın açıklaması yapma eylemine doktorlar katılmayınca Sağlık Emekçileri Sendikası Ardahan temsilcisi Yavuz Düz de basın toplantısını iptal etti.Sağlıkçıların bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle Adana'daki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniklerinde yoğunluk yaşandı.Sabah erken saatlerde tedavi olmak amacıyla hastaneye gelen vatandaşlar, sağlıkçıların “21 Aralık'ta bir günlük iş bırakma eylemi” nedeniyle muayene olamadı.Eylem nedeniyle hastane poliklinikleri önünde yoğunluk yaşanırken, bazı hastalar sağlıkçıların eylemine tepki gösterdi.Hastaneye göz muayenesi için gelen Sefa Demirci, muayene olmak için doktora gittiğini ancak “eylem” nedeniyle tedavi olamadığını belirterek, “Eylem olduğu için geri dönüyoruz. Halkı kimsenin rezil etmeye hakkı yok bu hoş bir şey değil. Nasıl doktorun hakkı varsa halkın da hakkı var” dedi.Ganime Uzun ise Kozan ilçesinden göz muayenesi için Adana'ya geldiğini, ancak doktorların “grevde” olduğunu öğrendiğini söyledi.