Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)

Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu\'nun 7\'nci ayağı tamamlandı.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Golf Turu 7\'nci ayağında 28 sporcu mücadele etti. Erkeklerde ferdi profesyonel golfçü Bülent Karataş 215 gross skorla birinci, ferdi profesyonel golfçü Hamza Sayın 220 gross skorla ikinci, National AGGA\'dan Hamza Esmer 221 gross skorla üçüncü oldu. Kadınlarda Klassis Golf Kulübü\'nden Damla Bilgiç 218 gross skorla birinciliği, İstanbul Gençler Golf Akademisi\'nden Begüm Yılmaz 226 gross skorla ikinciliği, Klassis Golf Kulübü\'nden Tuğçe Erden 233 gross skorla üçüncülüğü elde etti.

Turnuvada profesyonel golfçüler Ali Altuntaş, Hakan Yamaç, Hamza Sayın, Deha Özer Senay, Bülent Karataş ve Şehmus Işık da isimler de yer aldı.

Organizasyonun 8\'inci ayağı 8- 10 Haziran tarihlerinde Belek turizm merkezinde yapılacak.

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