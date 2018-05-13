T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Golf Turu'nun 7'nci ayağı tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 7'nci ayağı tamamlandı

13 Mayıs 2018 19:31

Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)

Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu\'nun 7\'nci ayağı tamamlandı.
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Golf Turu 7\'nci ayağında 28 sporcu mücadele etti. Erkeklerde ferdi profesyonel golfçü Bülent Karataş 215 gross skorla birinci, ferdi profesyonel golfçü Hamza Sayın 220 gross skorla ikinci, National AGGA\'dan Hamza Esmer 221 gross skorla üçüncü oldu. Kadınlarda Klassis Golf Kulübü\'nden Damla Bilgiç 218 gross skorla birinciliği, İstanbul Gençler Golf Akademisi\'nden Begüm Yılmaz 226 gross skorla ikinciliği, Klassis Golf Kulübü\'nden Tuğçe Erden 233 gross skorla üçüncülüğü elde etti.
Turnuvada profesyonel golfçüler Ali Altuntaş, Hakan Yamaç, Hamza Sayın, Deha Özer Senay, Bülent Karataş ve Şehmus Işık da isimler de yer aldı.
Organizasyonun 8\'inci ayağı 8- 10 Haziran tarihlerinde Belek turizm merkezinde yapılacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇSERİKANTALYADHA Antalya SerikTürkiye Golf TuruTürkiye Golf Federasyonu TGFSerikBelekErkeklerdeBülent KarataşHamza SayınNational AGGA Hamza EsmerKadınlarda Klassis Golf Kulübü Damla BilgiçGençler Golf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24