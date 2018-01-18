Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)



ANTALYA\'nın Serik ilçesinde düzenlenen 2018 Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası, 14 sporcunun katılımıyla başladı. Yarın sona erecek turnuvada ilk 6\'ya girenler 2018 Türkiye Golf Turu\'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Türkiye Golf Federasyonu\'nun (TGF) düzenlediği 2018 Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası, Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde başladı. Bir golf kulübünün sahasında gerçekleşen müsabakaya 6 golf kulübünden 14 sporcu katıldı.

2 gün sürecek turnuvada profesyonel golfçülerden Bülent Karataş, Hakan Yamaç, Gültekin Akaltun, Fahrettin Kök, Deha Özer Şenay, Ali Altuntaş, Ulaş Karataş, Bekir Kara, Orhan Metin, Ediz Kemaloğlu, Şehmuz Işık, Hamza Sayın, Mustafa Şahin ve Can Kara da mücadele ediyor.

Müsabakaları ilk 6\'da tamamlayan profesyonel golfçüler, 10 ayaktan oluşan 2018 Türkiye Golf Turu\'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Müsabakalardan görüntüler

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