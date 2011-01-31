-TÜRKİYE GOL ATAMADAN BİTİRDİ ERZURUM (A.A) - 31.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda buz hokeyi erkekler (A) Grubu son maçında Türkiye, Rusya'ya 26-0 yenildi ve grubu gol atamadan bitirdi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Rusya, savunmada zayıf kalan Türkiye karşısında üst üste goller buldu. Ay-yıldızlıların hücum yapmakta zorlandığı ilk periyodu Rusya 10-0 önde bitirdi. Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Rusya, ilk şutunu bu periyotta bulan Türkiye karşısında skor üretmeye devam etti. Türkiye, genellikle oyunu yarı sahasında kabul ederken, organize bir şekilde hücum etmeye devam eden Rusya, ikinci periyodu da 20-0 önde tamamladı. İkinci periyotta Savaş Can, kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen gol atmayı başaramadı. Bu pozisyonda karşılaşmayı izlemek için salona gelen vatandaşlar, büyük heyecan yaşadı. Son periyotta da rahat bir mücadele ortaya koyan Rusya, hızlı hücumlarla gol atmaya devam etti. Rusya, periyodun bir bölümünde iki oyuncusu aynı zamanda 2 dakika cezası olarak oyun dışında kalmasına rağmen, kontrolü elden bırakmayarak Türkiye'ye gol şansı tanımadı ve karşılaşmadan 26-0 galip ayrıldı. Maç sonunda iki takım oyuncuları kol kola girerek basın mensuplarına poz verdi. -GRUBU GOL ATAMADAN BİTİRDİ- Organizasyonda Rusya, Çek Cumhuriyeti ve Japonya ile (A) Grubu'nda yer alan Türkiye, grubu gol atamadan bitirdi. Grupta ilk maçında Çek Cumhuriyeti'ne 16-0 yenilen Türkiye ikinci maçında da Japonya'ya 18-0 mağlup oldu. Bugün de Rusya karşısında 26-0'lık skorla salondan yenik ayrılan ay-yıldızlılar, böylece kalesinde toplamda 60 gol gördü. Türkiye, organizasyonda (B) ve (C) Grubu'nu son sırada tamamlayan takımlarla klasman maçları yapacak.