'Türkiye gibi siz de sınır ötesi operasyon yapın'

T24

Clinton, hafta içinde Afganistan'ı ziyareti sırasında Amerikan haber kanalı Fox News'e verdiği röportajda, bir soruyu yanıtlarken, Pakistan'ın, radikallerin Afganistan sınırına sığınmalarına izin vermemesi gerektiğini belirttiği sırada, Türkiye'nin PKK'ya karşı düzenlediği sınır ötesi operasyonlardan da bahsetti.“Pakistanlılardan, (Afganistan sınırında radikallere ait) bu sığınakların devre dışı bırakılmasında gösterdikleri işbirliğini artırmalarını istiyoruz. Çünkü, peşinde olduğunuz kişiler sınır ötesinde sürekli hareket halindeyse ya da kendinizi savunduğunuz saldırılar sınır ötesindeki sığınaklardan planlanıyor ve hayata geçiriliyorsa, başarılı bir askeri operasyon yürütmeniz çok zordur. Haberleri gördünüz; Türkler, 24 askerini öldüren PKK'nın izini sürüyor ve bunu Irak'ın kuzeyine girerek yapıyorlar, çünkü orası (PKK'nın) sığınaklarının olduğu yer''