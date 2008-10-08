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Spor

Türkiye geriledi

FIFA, ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, 3 basamak gerileyerek 13. sıraya düştü. Listenin zirvesinde ise İspanya yer aldı.

08 Ekim 2008 03:00


FIFA, ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, 3 basamak gerileyerek 13. sıraya düştü. Listenin zirvesinde ise son Avrupa şampiyonu İspanya yer aldı.


Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, 1643 puanla Ekim ayında da liderliğini sürdürürken, listenin ikincisi İtalya, üçüncüsü ise Almanya oldu.

2010 Dünya Kupası elemelerinin etkili olduğu sıralamada, dünya kupasını 5 kez kaldıran Brezilya 2 basamak yükselerek, 4. sıraya oturdu, 4. sırada bulunan Hollanda ve ardından gelen Hırvatistan, birer basamak geriledi.

Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 3 sıra gerileyerek, 13. sıraya düştü. A Milliler'in grupta 1-1 berabere kaldığı Belçika 51., 2-0 yendiği Ermenistan 101., Bosna Hersek 75., Estonya da 137. sırada bulunuyor. 


SIRA GEÇEN AY ÜLKE PUAN
1. 1 İspanya 1643
2. 2 İtalya 1365
3. 3 Almanya 1336
4. 6 Brezilya 1280
5. 4 Hollanda 1258
6. 5 Hırvatistan 1223
7. 7 Arjantin 1200
8. 8 Çek Cumhuriyeti 1111
9. 12 Rusya 1076
10. 9 Portekiz 1075
11. 11 Fransa 1035
12. 14 Kamerun 1027
13. 10 Türkiye 1021
14. 15 İngiltere 982
15. 16 Bulgaristan 969
16. 19 İsrail 961
17. 18 Yunanistan 945
18. 13 Romanya 927
19. 26 Ukrayna 893
20. 22 Uruguay 887

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