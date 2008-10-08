Türkiye geriledi

SIRA GEÇEN AY ÜLKE PUAN 1. 1 İspanya 1643 2. 2 İtalya 1365 3. 3 Almanya 1336 4. 6 Brezilya 1280 5. 4 Hollanda 1258 6. 5 Hırvatistan 1223 7. 7 Arjantin 1200 8. 8 Çek Cumhuriyeti 1111 9. 12 Rusya 1076 10. 9 Portekiz 1075 11. 11 Fransa 1035 12. 14 Kamerun 1027 13. 10 Türkiye 1021 14. 15 İngiltere 982 15. 16 Bulgaristan 969 16. 19 İsrail 961 17. 18 Yunanistan 945 18. 13 Romanya 927 19. 26 Ukrayna 893 20. 22 Uruguay 887

Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, 1643 puanla Ekim ayında da liderliğini sürdürürken, listenin ikincisi İtalya, üçüncüsü ise Almanya oldu.2010 Dünya Kupası elemelerinin etkili olduğu sıralamada, dünya kupasını 5 kez kaldıran Brezilya 2 basamak yükselerek, 4. sıraya oturdu, 4. sırada bulunan Hollanda ve ardından gelen Hırvatistan, birer basamak geriledi.Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 3 sıra gerileyerek, 13. sıraya düştü. A Milliler'in grupta 1-1 berabere kaldığı Belçika 51., 2-0 yendiği Ermenistan 101., Bosna Hersek 75., Estonya da 137. sırada bulunuyor.