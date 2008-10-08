Türkiye geriledi

FIFA, ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, 3 basamak gerileyerek 13. sıraya düştü. Listenin zirvesinde ise son Avrupa şampiyonu İspanya yer aldı.
Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, 1643 puanla Ekim ayında da liderliğini sürdürürken, listenin ikincisi İtalya, üçüncüsü ise Almanya oldu.
2010 Dünya Kupası elemelerinin etkili olduğu sıralamada, dünya kupasını 5 kez kaldıran Brezilya 2 basamak yükselerek, 4. sıraya oturdu, 4. sırada bulunan Hollanda ve ardından gelen Hırvatistan, birer basamak geriledi.
Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 3 sıra gerileyerek, 13. sıraya düştü. A Milliler'in grupta 1-1 berabere kaldığı Belçika 51., 2-0 yendiği Ermenistan 101., Bosna Hersek 75., Estonya da 137. sırada bulunuyor.
|SIRA
|GEÇEN AY
|ÜLKE
|PUAN
|1.
|1
|İspanya
|1643
|2.
|2
|İtalya
|1365
|3.
|3
|Almanya
|1336
|4.
|6
|Brezilya
|1280
|5.
|4
|Hollanda
|1258
|6.
|5
|Hırvatistan
|1223
|7.
|7
|Arjantin
|1200
|8.
|8
|Çek Cumhuriyeti
|1111
|9.
|12
|Rusya
|1076
|10.
|9
|Portekiz
|1075
|11.
|11
|Fransa
|1035
|12.
|14
|Kamerun
|1027
|13.
|10
|Türkiye
|1021
|14.
|15
|İngiltere
|982
|15.
|16
|Bulgaristan
|969
|16.
|19
|İsrail
|961
|17.
|18
|Yunanistan
|945
|18.
|13
|Romanya
|927
|19.
|26
|Ukrayna
|893
|20.
|22
|Uruguay
|887