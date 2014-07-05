'Türkiye gerginlikten ve korkudan kurtulmuş toplum istiyor'

Ekmeleddin İhsanoğlu, parlamenter sistemin daha işler hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Başkanlık sistemine heves edenler bilmiyorlar ki bu başkanlık sistemi çok az ülkede vardır" diye konuştu.



Ekmeleddin İhsanoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün çok önemli sınavla karşı karşıya olduğunu söyledi.

'Türkiye, huzur ve güven istiyor'

"Türkiye'de içeride ve dışarıda bekleyen çok önemli meydan okumalar vardır" diyen İhsanoğlu, "Türkiye, içeride huzur, güven istiyor. Gerginlikten ve korkudan kurtulmuş toplum istiyor. Türkiye, dışta tehlikelere karşı kendini korumak istiyor. Etrafımızda yayılan ateşlerin, yükselen alevlerin Türkiye'ye sıçramamasını istiyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de mutabakatın gün geçtikçe arttığına dikkati çeken İhsanoğlu, "Türkiye'de toplumda uzlaşı, mutabakat gün geçtikte artıyor ve değişim istiyor. Devletin başına devleti sükunutle yönetecek ve devleti maceraya sürüklemeyecek bir başkan ihtiyacı duyuyor" ifadesini kullandı.

'Meclisin kıymetini daha iyi bilmeliyiz'

İhsanoğlu, Türkiye'nin çok dinamik toplum yapısına sahip olduğuna ve seçilecek cumhurbaşkanının herkese eşit mesafede durması gerektiğine işaret ederek, cumhurbaşkanının devletin başı, cumhuriyetinin ve milletin bütünlüğünün temsilcisi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanının elbette siyasi tecrübesi ve görüşleri olacağını anlatan İhsanoğlu, şöyle devam etti: "Allah'ın izniyle, sizin desteğinizle seçildiğim takdirde mevcut nizamın çok daha mükemmel şekilde işlemesini sağlayacağım. Millet, siyasi partiler ve Meclis vasıtasıyla sistemi değiştirmeye kalkacak olursa o zaman da mevcut cumhurbaşkanının elbette o sisteme göre hareket etmesi lazım.



Yani burada karar Meclisindir. Meclisin kıymetini daha iyi bilmeliyiz. Parlamenter sistemi daha iyi işler hale getirmeliyiz. Başkanlık sistemine heves edenler bilmiyorlar ki bu başkanlık sistemi çok az ülkede vardır."

İhsanoğlu, Türk tarihinde federal devlet olmadığını belirterek, "Tarihimizde tek devlet, tek bayrak, tek dil vardır. Bizim devletimizin yapısı budur" değerlendirmesinde bulundu.

İslam dininde devletin şekliyle ve siyasetle ilgili bir hüküm bulunmadığına işaret eden İhsanoğlu, "Bu konuda İslam'da temel iki hüküm vardır. Birisi devletin ve mülkün adalet üzerene tesis edilmesidir. Bunun dışında devletin işleyişi insanlara bırakılmıştır. Biz de devlet şeklimizi 90 sene önce tespit ettik ve bu prensibi Anayasamıza koyduk. Ona göre amel ediyoruz. Biz bunların değiştirilmesini istemiyoruz. Etrafımızda dinin siyasete alet edilmesinin neticelerini gördük. Irak'ta, Suriye'de, başka ülkelerde gördük. Bunların Türkiye'ye sıçramasını istemiyoruz" diye konuştu.