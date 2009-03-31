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Politika

Türkiye genelinde son durum

Yerel seçimlerinde Türkiye genelinde açılan sandık sayısı 195 bin 92 (yüzde 99.84).

31 Mart 2009 03:00

29 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde açılan sandık sayısı 195 bin 390 (Yüzde 99.99). Buna göre; AKP 493, CHP 182, MHP 138, DTP 59, DSP 12, DP 40, BBP 4, SP 23, ANAP 4, ÖDP 1, EMEP 1 ve bağımsızlar 15 merkezde resmi olmayan sonuçlara göre seçim kazandı.

2004 yılında ise AKP 541, CHP 138, MHP 76, DTP 36, DSP 8, DP 90, BBP 3, SP 13, ANAP 27, ÖDP 1, Bağımsızlar 22 merkezde seçim kazanmıştı.

İl genel meclisinde Türkiye genelinde açılan sandık sayısı 175 bin 653. (Yüzde 99.12) 
Oyların dağılımı ve oranı şöyle;
----------------------------2009 -----2007-------2004
PARTİ...Aldığı oy…. Oran (%)..değişim..değişim

AKP.....15.418.441 …..38.86…....-%7.71….-%2.8
CHP…. 9.164.330…….23.10……+%2.22…+%4.87
MHP….6.385.344…….16.08……+%1.83…+%.5.65
DTP…..2.214.945……..5.62
SP…………………….....5.17…….+%2.84…+%1.16
DP…….………………....3.72……..-%1.69....-%6.24
DSP……………………..2.77…….. -------- .....+%0.64
BBP……………………..2.24…….. -------- …..+%1.08
Diğer…964.75.………...2.40


İl belediye başkanlığına göre oy oranı

PARTİ……….Aldığı oyu…………........Oy oranı (%)

AKP……….19 milyon 154 bin 830………40.1
CHP………13 milyon 458 bin 681………28.2
MHP………..7 milyon 39 bin 877………...14.7
DTP………..2 milyon 376 bin 955…………5
SP……………………………………………...4.8
DSP…………………………………………....2.4
DP……………………………………………..2.2
Diğer………775 bin 33……………………..1.6 

Partiler ve kazandıkları belediyeler

AKP : 10 Büyükşehir (İstanbul, Ankara, Sakarya, Samsun, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya), 35 il (Birecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Afyon, Burdur, Denizli, Çankırı, Kırıklale, Çorum, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Nevşehir, Yozgat, Amasya, Tokat, K.Maraş, Hatay, Kilis, Adıyaman, Malatya, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Elazığ, Rize, Bayburt, Bingöl, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis, Mardin, Niğde) 444 ilçe. 

CHP : 3 Büyükşehir (İzmir, Mersin, Antalya), 10 il (Muğla, Çanakale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Zonguldak, Sinop, Artvin), 168 ilçe.

MHP : 1 Büyükşehir (Adana) 9 il ( Balıkesir, Manisa, Uşak, ısparta, Karabük, Bartın, Kastamonu, Osmaniye, Gümüşhane) 128 ilçe. 

DTP : 1 Büyükşehir, (Diyarbakır) 7 il (Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Tunceli) 50 ilçe.

DSP : 1 Büyükşehir (Eskişehir) 1 il (Ordu), 10 ilçe. 

DP: 1 il (Yalova), 38 ilçe.

BBP : 1 il (Sivas), 3 ilçe. 

SP : 23 ilçe. 

ANAP : 4 ilçe.

ÖDP : 1 ilçe.

EMEP : 1 ilçe

Bağımsızlar: 1 il (Şanlıurfa), 14 ilçe

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