Türkiye genelinde sıcaklık 14 derece düştü, Ordu'da uçan çatı can aldı

Türkiye genelinde sıcaklıklar 10-14 derece düştü. Kayseri'de saatteki hızı 95 kilometreye ulaşan rüzgarda uçan çatının üzerine düştüğü bir kişi hayatını kaybetti. Karadeniz ve İç Anadolu boyunca ise kar yağışı etkili oluyor. Soğuk hava kısa süre kalacak, yarın sıcaklık 5-6 derece artacak ve yağışlar kesilecek.

İstanbul'da yükseklerde hafif kar yağışı etkili oluyor, sahiller yağmurlu ama yağış öğleden sonra kesilecek. Sıcaklık 5-6 derece. Yarın hava az bulutlu 12 derece.

İzmir'de güneş çıksa bile, rüzgar soğuk esiyor, sıcaklık 14 derece. Bursa'da ise hafif kar var, Adana'da geceki şiddetli yağmur zayıflıyor.

Ankara'ya kar yağışı uyarısı

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ankara ve çevresinde halen süren kar yağışının bugün saat 15.00'e kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Trakya'da yağış kesiliyor. Bursa, Bilecik, Sakarya arasında yağmur ve sulu kar etkili, sıcaklık 5-6 derece. Yarın ise bölgede güneş çıkacak ve sıcaklık yeniden 10 derecenin üzerinde.

İç Anadolu: Düne göre yaklaşık 15 derece soğuyan bölgede özellikle, Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Sivas boyunca kar yağışları etkili. Ancak yarın sıcaklık 5-6 derece artıyor ve yağış kesilecek.

Ege: Fırtına sona erdi. Afyon, Kütahya boyunca hafif kar yağışı var, sahillerde ise güneş görülse bile soğuk karayel rüzgarı esiyor. Sıcaklık 12-14 derece civarında. Pazar daha ılık bir gün olacak.

Akdeniz: Şiddetli yağmurlar öğleye doğru tamamen zayıflayacak. Antalya ve Sahillerde ise güneş görülüyor ama hava serin.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Malatya-Erzincan boyunca kuvvetli yağmur var. Yağış ilerleyen saatlerde soğuk havanın gelmesiyle bölge genelinde sulu kar ve kara çevirecek. Güneydoğu'da ise gece boyunca şiddetli yağan yağmur, Diyarbakır tarafında bugün de sürecek.

Karadeniz: Hava koşulları oldukça kötü. Kar yağışı Bolu, Karabük, Düzce, Kastamonu ve Gümüşhane'ye kadar yer yer yoğun olarak sürüyor. Trabzon, Rize, Artvin arasında ise şiddetli yağmur nedeniyle su baskına tehlikesi var. Yarın yağışlar büyük oranda kesilecek.

Kayseri'de fırtına can aldı

Öte yandan Kayseri'de dün saatteki hızı 95 kilometreye ulaşan rüzgarda uçan çatının üzerine düştüğü 59 yaşındaki Burhanettin Kandemir yaşamını yitirdi.

Olay Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı apartmanın çatısı uçtu. Bu sırada yolda yürüyen işçi emeklisi Burhanettin Kandemir, üzerine çatıdan düşen parçalar nedeniyle ağır yaralandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kandemir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kentte fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı ve bir caminin de minaresinin uçtuğu bildirildi.

Ordu'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ise gece yarısı etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı aydınlatma direkleri devrildi, binaların çatıları uçtu.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken camları kırılan 4 otomobil ve bir minibüste maddi hasar oluştu.İş makineleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobiller kurtarılırken, hatlardaki arıza nedeniyle bir süre ilçeye elektrik verilemedi.