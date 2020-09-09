Türkiye genelinde müze sayısı yüzde 3,5 artarak 467 oldu

Türkiye genelinde müze sayısı 2019 yılında 16 artarak 467'ye ulaştı. Bunların 199 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 268 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 2,2 azalarak 3 milyon 263 bin 251 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 24,4 artarak 35 milyon 48 bin 417 oldu.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı yüzde 18,2 arttı

Türkiye'de 2019 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18,2 arttı. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2019 yılında 21 milyon 873 bin 822 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 62,4 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2019 yılında ziyaret edenlerin sayısı 13 milyon 174 bin 595 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 37,6 oldu.

Özel müzelerde mevcut eser sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 3,1 artarak 408 bin 649 oldu.

Özel müze ziyaretçi sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 30,3 artarak 16 milyon 258 bin 132 oldu.

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 4,0 artarak 113 bin 137 oldu.

Tabiat parkı sayısı yüzde 1,6 arttı

Milli parkların sayısı 2019 yılında 2018 yılına göre değişmezken, tabiat parkı sayısı yüzde 1,6 arttı. Aynı dönemde tabiat parkı alanı yüzde 0,4 arttı. 2019 yılında tabiat parkı sayısı 247'ye yükselirken, tabiat parkı alanı ise 106 bin 836 hektara yükseldi.

Tabiat anıtı sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 116 oldu. Tabiat anıtı alanı ise yüzde 25,4 artarak 9 bin 390 hektar oldu.