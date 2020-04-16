Türkiye genelinde Koronavirüs araştırması: Maske kullanımı arttı; el yıkama, kolonya ve dezenfektan kullanımı düştü

Türkiye genelinde yapılan online bir araştırmaya göre el yıkama, kolonya ve dezenfektan kullanımı mart ayına göre nisanda yüzde 5 oranında düştü. Maske takanların oranı ise yüzde 28'den 48'e çıkarken, salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı isteyenlerin oranı ise yüzde 77.

NG şirketinin Türkiye genelinde 81 ilden, 18 yaş üzeri 2 bin 262 kişinin katılımıyla online olarak yaptığı araştırmaya göre, Koronavirüs'ten korunmak için neler yapıldığına ilişkin mart ve nisan ayı rakamları kıyaslandı. Buna göre el yıkama, kolonya ve dezenfektan kullanımı mart ayında yüzde 94 iken, nisanda yüzde 89'a geriliyor. Gerilemenin düzenli olarak evde kalmakla ilgisi olduğu belirtilen araştırmada, maske kullanımının ise yüzde 48'e yükseldiği kaydedildi.

Sosyal temas kesildi

Araştırmaya göre, nisan ayında insanlarla temas etmeme ve maske takmanın oranında artış var. Sosyal mesafeyi koruma martta yüzde 80’den 87’ye, maske takma ise yüzde 28’den 48’e çıkıyor. Bir önceki aya kıyasla, "Bulunduğum kapalı yerleri sık sık havalandırıyorum” diyenlerin oranı yüzde 75’ten 82’ye, “Öksürürken ağız ve burnumu tek kullanımlık bir mendille kapatıyorum" diyenlerin oranı yüzde 65’ten 66’ya çıktı. "Bağışıklık sistemimi güçlendirecek önlemler alıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 63'ten 65'e yükseldi.

Herkes Koronavirüs'ü biliyor

NG şirketinin son 10 günde yaptığı araştırmaya göre, her 5 kişiden 4’ü Koronavirüs'e yakalanmaktan korkuyor. Koronavirüs vakalarının ilk ayında "Yeterli bilgiye sahibim" diyenlerin oranı yüzde 64'ten yüzde 76'ya yükselirken, salgının belirtilerini bilenlerin oranı da yüzde 96’ya ulaştı.

Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle "Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı" diyenlerin oranı yüzde 77. Vatandaşların yüzde 25'i hiç sokağa çıkmadığını, yüzde 37’si ise ihtiyaç durumunda çıktığını dile getiriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 21’i ise çalışmak zorunda olduğu için sokağa çıktığını söyledi.

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