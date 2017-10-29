Türkiye genelinde IŞİD operasyonu: 143 gözaltı

Terör örgütü IŞİD’e yönelik son iki günde 8 ilde dün ve bugün yürütülen operasyonlarda, aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 143 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda tabanca, av tüfeği, mühimmat, örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital verilere el konuldu.

"IŞİD’in 2 hücre evi çökertildi"

NTV’nin aktardığı habere göre İstanbul'da polis, Arnavutköy ve Esenyurt'ta terör örgütü IŞİD üyelerinin kaldığı iki hücre evini çökertti.

Arnavutköy ve Esenyurt'ta yangın çıkan iki ayrı evde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, metal bilye, çivi, vida, uzaktan kumanda, motor, elektronik devre, kablo ve pil gibi çeşitli malzemeler bulundu. Söz konusu adreslerde ikamet ettikleri belirlenen kişilere ait bir araç ve motosikletin Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin açık otoparkında olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, biri yaralı 4 IŞİD’li teröristi dün saat 16.00 sularında gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Böylece ekipler, örgütün iki "hücre evi"ni de çökertmiş oldu.

"Eylem hazırlığında olan kişiler yakalandı"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, IŞİD’e yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 55 yabancı uyruklu şüpheliden 49'u başkentte düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerden bazılarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edildi.

Üst düzey sorumlular da var

Bursa'da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ilçede 15 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 2'si Azerbaycanlı ve 28'i Suriyeli olmak üzere 39 kişiyi gözaltına aldı.

Erzurum'da IŞİD’in şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında örgütün üs düzey sorumlularının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü IŞİT’e yönelik son iki günde düzenlenen operasyonlarda 6'sı Suriyeli, 2'si kadın 15 zanlı yakalandı. Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda da Suriye uyruklu IŞİD üyesi 5 şüpheli gözaltına alındı.

IŞİD’e yönelik Çankırı'da gerçekleştirilen operasyonda 4 Iraklı, Eskişehir'de düzenlenen operasyonda da 4'ü Iraklı, biri Tataristanlı 5 şüpheli yakalandı. Gözaltındaki tüm zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.