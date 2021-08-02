Türkiye genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra 'planlı' olmayan elektrik kesintileri de yaşanıyor. Bu illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitesine de ulaşılamıyor.

Pek çok vatandaş, sosyal medyadan yaşadıkları bölgede elektrik kesintileri yaşandığına dair bilgiler geçmeye başladı.

Elektrik kesintisi yaşanan iller arasında İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa da var.

İstanbul ve İzmir'deki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine ve çağrı merkezlerine ise ulaşılamıyor.

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi.

Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.

İstanbul'da planla kesinti

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinde genel elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kesintilerin 1 saat içerisinde sona ermesi bekleniyor.