Türkiye Genç Milli Basketbol Takımı Avrupa şampiyonu

Türkiye Genç Milli Basketbol Takımı, Sırbistan’ı 85-68 yenerek, Avrupa Gençler Basketbol Şampiyonası’nda altın madalyaya uzandı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, henüz 2 hafta önce Ümit Millilerimizin Girit’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’ndan altın madalyayla dönmesi üzerine Genç Millilerimizin de Avrupa Şampiyonu olmasıyla, 1988’de Yugoslavya’dan sonra ilk kez 2 milli takım art arda Avrupa Şampiyonu oldu.

Milli takımımızda Tolga Geçim 18 sayı, 6 asist ve 4 ribaund maçın en skorer oyuncusu olurken, Egemen Güven 5/5 atarak maçı 12 sayıyla tamamladı. Berk Uğurlu, 7 asist ile Türkiye’nin hücumlarında önemli bir rol oynadı.

Egemen Güven turnuvayı 13.8 sayı ve 6.9 ribaund ortalamasıyla tamamladı ve turnuvanın En Değerli Oyuncusu seçildi.

Bu galibiyet ile Egemen Güven, Berk Uğurlu ve Oğulcan Baykan, 2013’teki turnuvanın ardından U18 yaş kategorisinde 2. kere Avrupa Şampiyonu oldular.

Karşılaşmaya 6-1'lik seriyle başlayan milli takımımız, yaptığı savunmayla Sırbistan'a sayı şansı tanımadı. İyi oyununu maçın ilerleyen dakikalarında da devam ettiren milliler ilk devreyi 36-28 önde kapadı.

İkinci yarıya üst üste basketlerle başlayan milliler, farkı giderek açmaya başladı. Rakibine iyi savunma yaparak direncini kıran Türkiye 3. çeyreği de 68-46 önde kapadı. Son çeyreğe kaldığı yerden devam ederek başlayan gençlerimiz, Sırbistan’ı 85-68 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.