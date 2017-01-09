"Türkiye, gelişmekte olan piyasalar arasında en kırılgan olan ülke"

Goldman Sachs stratejisti Caesar Maasry, 2017 yılında Brezilya, Hindistan ve Polonya hisse senetlerini beğendiğini açıkladı. Goldman'ın Polonya tavsiyesi piyasanın genel görüşü olan nötr pozisyonlanmayla çelişiyor.

Goldman stratejisti Maasry, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika para birimlerini Güney Kore ve Singapur para birimleri karşısında tercih ediyor.

Varlık sınıfları genelinde, Brezilya, Hindistan ve Endonezya'nın en tutarlı yüksek ağırlıklı gelişmekte olan piyasalar olduğu belirtilirken, Çin'in en büyük düşük ağırlıklı varlıklar olduğu belirtildi.

Goldman stratejist Maasry, piyasanın Türkiye'deki ılımlı yüksek ağırlıklı konumlanması karşısında şaşırdıklarını, Türkiye'nin makro bazında gelişmekte olan piyasalar arasında en kırılgan olarak ön plana çıktığını belirtti.

Maasry, gelişmekte olan piyasalar çapında getiri dağılımının geçtiğimiz yıl boyunca çok geniş olduğunu, "doğru gelişmekte olan piyasaya yatırım yapmanın artık daha fazla önem arz ettiğini söyledi.